Сбивший подростка пьяный прокурор из Коми выступил с последним словом

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В Воркуте состоялось заседание по громкому делу, главным фигурантом которого является бывший транспортный прокурор Алексей Абрамов. Мужчина обвиняется в «нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Абрамов, будучи нетрезвым сел за рулем своей машины и на пешеходном переходе сбил подростка Степана Сонина, которому на момент аварии было 17 лет.
Сейчас юноше приходится переносить одну операцию за другой, а его состояние не улучшается. У подростка диагностирована тяжелая травма головы. Ранее мы сообщали, что спустя девять месяцев после ДТП Степан находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Во время своего последнего слова экс-прокурор вины своей не признал, а лишь выразил сожаление, что такое произошло.
- Прошу суд строго меня не наказывать. Жаль, что так получилось, -цитирует его слова БНК.
Добавим, что Абрамову грозит 4,5 года тюрьмы.
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