Состояние подростка, сбитого пьяным прокурором Коми, остается тяжелым

Фото: из личного архива Степана Сонина

Степан Сонин из Воркуты находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщают медики городской больницы. Юноша ранее перенес сложную операцию на голове: в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии ему сделали шунтирование и установили титановую сетку на височную кость.

По больницам и врачам 18-летний Степан и его мама ездят после жуткого ДТП, которое произошло осенью прошлого года. Пьяный прокурор Алексей Абрамов за рулем «Smart Fortwo Passion» наехал на пешеходном переходе на студента. В тот день Степан получил тяжелую травму голову, его доставили в критическом состоянии в больницу.

Сейчас Абрамов является главным фигурантом уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства». В ближайшее время ожидается, что начнется суд, где будет определена дальнейшая судьба экс-прокурора. Сейчас виновник ДТП находится на свободе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Воркутинского Ефремова», который пьяным сбил подростка, оставили на свободе (подробности)