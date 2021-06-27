Южный циклон принесет в Коми новую порцию жары и гроз

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В последние дни первого летнего месяца Коми попадет под влияние южного циклона. А это означает, что жара, сопровождаемая грозами и ливнями, продолжит править бал на территории республики. Как и шквалистый ветер, который тоже будет тревожить жителей Коми на следующей неделе, 27 июня – 2 июля.

И только на крайнем севере обойдется без существенных дождей, обещают синоптики.

Температура вновь вернется на аномальную высоту: до 22...27С на севере и востоке Коми, на крайнем юге 30...32С, в Воркутинском городском округе максимальный прогрев составит 16...21С.

К концу недели температурный фон по территории Коми выровняется, ожидается в пределах 18...23С. На юге, в поле пониженного атмосферного давления сохранятся дожди, местами сильные, сообщает Коми ЦГМС.

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