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Общество28 июня 2021 6:30

Тепло и сухо будет на большей части Коми в понедельник

Прогноз погоды в Коми на 28 июня
Источник:kp.ru
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Фото: Ян Адамсон

Фото: Ян Адамсон

28 июня на большей части территории Коми будет переменная облачность без осадков. Только в Сыктывкаре и Объячево днем ожидается небольшой дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Во время грозы скорость ветра может усиливаться до 15-20 м/с.

В Сыктывкаре и Объячево днем будет +27...+29°С, в Воркуте +14, в Ухте и Троицко-Печорске +23...+25°С, Усинске и Инте около 16 градусов, сообщает Коми ЦГМС.

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