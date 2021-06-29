Коронавирус в Коми: зафиксировали три новых летальных исхода за сутки

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Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Коми продолжает осложняться. По данным федерального оперативного штаба на 29 июня в республике зафиксировано 205 новых случаев заболевания, всего за время пандемии заразились 46 438 человек.

Три новых летальных исхода за сутки, всего болезнь унесла уже 1007 жизней в Коми.

Выздоровели за минувшие сутки 73 пациента, всего успешно избавились от ковида 44 253 человека.

В Республике Коми продолжается массовая вакцинация. Чтобы убедить жителей делать прививки от коронавируса, во всех районах проводятся различные флешмобы, в которых участвуют и врачи, и пенсионеры, и чиновники, и местные знаменитости.

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