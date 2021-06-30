Владимир Уйба: в Коми циркулируют британский и индийский штаммы ковида

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В Коми в основном циркулируют британский и индийский штаммы коронавируса, заявил глава республики Владимир Уйба. Именно этим он объяснил то, что занято уже 82 процента коечного фонда. При том, что недавно их число существенно увеличили.

«В основном сейчас циркулируют британский и индийский штаммы. Они очень злокачественные. В том смысле, что если в прошлом году из десяти заболевших в госпитализации нуждались 2-3 человека, то сейчас 7-8», - заявил Владимир Уйба в видеообращении 29 июня.

По его словам, сейчас занято инфицированными 82 процента из 1 906 коек.

«Мы недавно открыли новые, но такими темпами нам никаких коек не хватит», - говорит В. Уйба.

Также глава обеспокоен тем, что коронавирус активно распространяется по сельским территориям Коми, которые раньше «были для него недоступны». В качестве примера он привел: Кортеросский район. Здесь за последние сутки заболели 16 человек.

Выход из ситуации он видит только в ускоренном формировании коллективного иммунитета, то есть массовой вакцинации. Недавно сам переболевший после прививки от ковида Владимир Уйба уверен, что все разговоры о бесполезности вакцины бессмысленны.

«У нас из 130 тысяч привитых заболело 212 человек – это 0,2 процента», – подчеркнул он.

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