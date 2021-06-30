В детском санатории Коми развернут ковидный госпиталь

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В правительстве Коми принято решение отдать под ковидный госпиталь детский санаторий «Лозым».

Здесь появятся дополнительные 150 коек, где будут долечивать пациентов. И.о министра здравоохранения РК И. Дягилев подчеркнул, что это вынужденная мера. В течение трех дней санаторий освободят от детей, который сейчас там отдыхают.

Напомним, вчера глава Коми Владимир Уйба заявил, что коек для больных коронавирусом может не хватить в связи с обострением ситуации в республике. На 29 июня было занято 82 процента уже дополненного коечного фонда. Ранее под ковидный госпиталь передали Коми республиканскую больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба: в Коми циркулируют британский и индийский штаммы ковида (подробности)