В городах Коми приостанавливается вакцинация от коронавируса

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Вслед за Ухтой о приостановке вакцинации от коронавируса объявили Сыктывкарская городская поликлиника и Усинская ЦРБ.

Причина та же: закончился препарат. Вакцинацию обещают возобновить сразу после поступления.

Напомним, Сыктывкар и Ухта последнее время стабильно входят в число лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Коми Владимир Уйба заявлял, что республика ждет новую партию вакцины в 70 тысяч единиц. И призывал жителей на пункты вакцинации. По всей Коми прокатились флешмобы в поддержку вакцинации.

Любопытно, что вакцина закончилась там, где процесс идет достаточно вялотекуще. Ведь в лидерах по вакцинации Ижемский район. А в среднем по Коми уровень не превышает 15% от плана.

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