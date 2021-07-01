В городах Коми приостанавливается вакцинация от коронавируса

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Вслед за Ухтой о приостановке вакцинации от коронавируса объявили Сыктывкарская городская поликлиника и Усинская ЦРБ.
Причина та же: закончился препарат. Вакцинацию обещают возобновить сразу после поступления.
Напомним, Сыктывкар и Ухта последнее время стабильно входят в число лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Коми Владимир Уйба заявлял, что республика ждет новую партию вакцины в 70 тысяч единиц. И призывал жителей на пункты вакцинации. По всей Коми прокатились флешмобы в поддержку вакцинации.
Любопытно, что вакцина закончилась там, где процесс идет достаточно вялотекуще. Ведь в лидерах по вакцинации Ижемский район. А в среднем по Коми уровень не превышает 15% от плана.
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