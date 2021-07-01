В Коми зафиксировано 230 подтвержденных случаев ковида за сутки

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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе. По ситуации на 1 июня в Коми зафиксировано 230 подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас в республике 46 886 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 1 015 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки.

Выздоровели от вируса 44 478 человек (за сутки выздоровели 106 пациентов).

Ситуация в республике крайне напряженная. В городах Коми заканчивается вакцина: об этом уже объявили Ухта, Усинск и Сыктывкар. Увеличенный коечный фонд тоже на пределе: занято 82%. Под ковидные госпитали вновь перевели Коми республиканскую больницу и детский санаторий «Лозым»

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