В Сыктывкаре усилят меры по борьбе с борщевиком

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре планируют усилить меры по борьбе с борщевиком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Обработка территории от борщевика ведется на участках общей площадью около 800 тысяч квадратных метров. В прошлом году обработали около 550 тысяч квадратных метров, в 2019 – 220 тысяч, а в 2018 – 109 тысяч. Количество объектов, где ведется обработка, увеличилась. В этом году она проводится на 86 участках. В 2020 году обработали 62 территории, в 2019 году – 46.

На сегодняшний день на всех объектах завершился первый этап обработки, а с 16 июля начнется второй. Химическая обработка проводится в три этапа и завершится до 17 августа. Сроки начала и окончания выполнения работ могут быть изменены в связи с погодой. Борьба с борщевиком продолжается и во дворах многоэтажек. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

В ближайшее время в Сыктывкаре будут проводить рейды, в ходе которых будет проверяться выполнение правил благоустройства. Кроме того, администрация начнет проверять состояние частных земель, чтобы оценить масштабы разрастания борщевика и предпринять меры по недопущению зарастания территорий сорняком. Пока с владельцами, чьи территории поражены сорняком, проводят разъяснительные беседы о том, какими методами можно избавиться от ядовитого растения.

Однако с понедельника, 5 июля, меры воздействия на таких людей усилятся. Администрация вынесла предостережения четырем собственникам, чьи территории поражены борщевиком. Кроме того, Управление ЖКХ и руководители пригородных поселков активизируют сбор материалов по фактам ненадлежащего содержания территорий и нарушения правил благоустройства. За нарушения будут составляться административные протоколы. Согласно законодательству, гражданам грозит штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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