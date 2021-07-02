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Общество2 июля 2021 6:30

Северный ветер выгнал из Коми ливни и грозы

Прогноз погоды в Коми на 2 июля
Источник:kp.ru
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Фото: Сергей Терентьев

Фото: Сергей Терентьев

Жара отступила, в Коми выравнивается температурный фон по всей республике. В Сыктывкаре и Воркуте днем 2 июля будет до +19...+20°С. В остальных районах градусники также покажут +18...+20°С.

Синоптики обещают, что 2 июля на территории Коми будет переменная облачность без осадков. И только в Сыктывкаре днем возможен кратковременный дождь, а в Объячево и Троицко-Печорске – кратковременный дождь с грозой.

Ветер северный, северо-восточный, на крайнем северо-востоке северо-западный, западный, 5-10 м/с, сообщает Коми ЦГМС.

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