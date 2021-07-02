«Просим и ждем»: глава Коми признал дефицит вакцины от коронавируса

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Глава Коми в видеообращении 1 июля признал дефицит вакцины от коронавируса. Новые поставки не могут удовлетворить спрос. Поэтому Владимир Уйба обратился в Москву за помощью.

«Действительно у нас сейчас есть дефицит вакцины. Это в целом по стране. 10 тысяч доз – это все, что у нас есть сейчас. Подошли еще 2 100 доз. Но это капля в море. Мы ее уже распределили. До конца недели получим еще 7 200 доз. И еще в течение 10 дней по разнарядке мы должны получить 6 тысяч», - отчитался Владимир Уйба.

Он считает, что обострение пандемии подтолкнуло людей к вакцинации. Сейчас в регионе развернуто 2 220 коек для больных коронавирусом. Месяц назад их было 450. Занято уже 1 700 из них.

«Число желающих привиться возросло в разы. Мы в день прививаем до трех тысяч человек. На этом фоне мы и испытываем дефицит. Я обратился к Мурашко (глава Минздрава РФ – прим. ред.), чтобы нам выделили не менее 70 тысяч доз. Это позволит нам спокойно отработать месяц», - объяснил глава Коми.

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