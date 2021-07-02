Малую объездную дорогу в Сыктывкаре отремонтировали уже на треть

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Ремонтные работы на Малой объездной в Сыктывкаре выполнены уже на треть от запланированного, отчиталась администрация столичной мэрии.

До конца октября капитальный ремонт сделают на всей протяженности от автодороги «Сыктывкар – Эжвинский район» до автомобильной дороги «Подъезд к промышленному узлу «Дырносский». На участок в три с половиной километра потратят свыше 191 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сделать обещают действительно капитально: 25 сантиметров щебня, два слоя асфальта с укрепляющей сеткой.

Малая объездная дорога разгружает трафик на центральных улицах столицы Коми. Когда ее закрыли на ремонт до конца октября, ситуация с пробками в Сыктывкаре резко ухудшилась.

Подрядчик просит не мешать работам и не пытаться проскочить через рабочий объект.

«Сейчас здесь работают 35-40 единиц техники и более 70 рабочих. Все сделаем в срок», - заверил представитель подрядчика.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

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