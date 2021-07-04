Синоптики обещают серьезное похолодание в Коми

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

По прогнозам синоптиков, в июле в Коми наступит типичное лето. За месяц выпадет 70-110 процентов осадков от нормы. Температура ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Норма для июля в южных районах Коми 14...12°С, в северных 11...10°С, на крайнем северо-востоке 8...6°С, уточняет Коми ЦГСМ.

Но это в среднем за месяц. В этом году в начале июля погода будет баловать жителей Коми сухой и жаркой погодой. А потом, предполагают синоптики, возможно неоднократное резкое похолодание. Вплоть до ночных заморозков.

Синоптики предполагают, что в первой декаде июля на погоду в Коми будут влиять поля повышенного атмосферного давления. В этот период днем в Коми будет от +18°С до +25°С, порой в республике будет устанавливаться жара до 27...30°С. Дождей в первой половине июля на большей части территории Коми не ожидается.

В последующие двадцать дней июля в атмосфере Коми будут чередоваться поля повышенного давления и циклонические вихри. Постепенно циклоны усилят свое влияние: дожди будут чаще, похолодает. В этот период днем воздух будет прогреваться только до 12...17°С. Ночью температура может падать до 1...6°С.

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