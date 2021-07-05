Сыктывкарец вернулся с Кубы с коронавирусом

11 дней провели сыктывкарцы на Кубе. Фото Олега Горчакова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Долгожданный отпуск на Кубе для Олега Горчакова из Сыктывкара закончился неприятным сюрпризом. Сразу после возвращения на малую родину мужчина узнал о страшном диагнозе.

Viva la Cuba!*

Поездку на Остров свободы сыктывкарцы Горчаковы планировали давно.

- Хотели поехать к океану ещё год назад, но тогда были закрыты границы. В этом году в апреле аэропорт в Варадеро начал принимать туристов из России. Мы сделали визы, купили путёвки, - рассказывает Олег.

Так, в середине июня сыктывкарец вместе с супругой и двумя сыновьями, - одному 4 года, второму 7 лет, сдали ПЦР-тесты. Получив отрицательные результаты на коронавирус, семья улетала в Москву. А уже из столичного аэропорта на «Боинге» добралась до Кубы.

На Кубу россияне едут, чтобы искупаться в океане. Фото Олега Горчакова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вирус-путешественник

Все 11 дней сыктывкарцы наслаждались океаном и красивейшей природой Острова свободы. На 23-е июня был назначен вылет в Москву.

- В Россию мы летели на огромном "Боинге". На борту было не меньше 350 человек! Потом из Москвы до Кирова добирались на поезде, а до Сыктывкара на своей машине, - вспоминает путешествие сыктывкарец.

На второй день после приезда в Сыктывкар Олег почувствовал недомогание. Здоровый 35-летний мужчина ощутил слабость, озноб, головную боль, к вечеру поднялась температура. Горчаковы вызвали скорую помощь, медики выписали препараты и направили Олега на обследование. В итоге тест на коронавирус оказался положительным.

- Слава Богу, заболел только я. Жена ещё несколько месяцев назад сделала прививку, так что хворь обошла стороной. У мальчишек тесты на ковид пришли отрицательные, - рассуждает Олег.

Сейчас он находится дома на самоизоляции, проходит лечение. Сыктывкарец не может точно сказать, где именно коварный COVID-19 настиг его.

На борту «Боинга» было не меньше 350 человек! Фото Олега Горчакова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Думаю, что вирус я подцепил в пути. Ну сами посудите: время самолёта в пути двенадцать часов, все пассажиры дышат одним воздухом. Потом сутки мы провели в Москве и ещё сутки ехали в поезде, - полагает сыктывкарец.

Выпустили на волю

Сейчас у всех на слуху история с 200 российскими туристами, которые по прилёту на Кубу оказались в вынужденной изоляции. По последней информации, для 103 человек изоляцию всё-таки сняли. Об этом сообщает Ростуризм.

- Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых, - заявили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что находятся на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, решают оперативно все вопросы. «Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых», - заявили в Ростуризме.

Даже после скандала с заточением 200 российских туристов наши соотечественники продолжают ехать на Кубу. Фото Олега Горчакова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, что в изоляцию попали и туристы из Коми. Жительница Сыктывкара Екатерина Тюленева, которая вместе с дочерью оказалась заперта в отеле, рассказала «Комсомолке» об особенностях заточения. Подробности читайте здесь.

* в переводе с испанского «Да здравствует, Куба!»

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