В Ижемском районе Коми от коронавируса привито почти 70% населения

Фото: мэрия Воркуты.

Ижемский район Коми является лидером в прививочной кампании против коронавируса. На сегодня, 5 июля, в муниципалитете сделали прививку 69% населения. Такой показатель является рекордным среди районов республики.

Как сообщает минздрав Республики Коми, с 16 февраля 2021 года из 7554 человек, подлежащих вакцинации в Ижемском районе, первую дозу вакцины получили уже 5223 человек. Завершили вакцинацию 4302 человека. Также высокая доля вакцинированных в возрастной группе старше 60 лет – 74 % населения.

Напомним, в Коми наконец-то продолжили делать прививки от COVID-19. По информации министерства здравоохранения Коми, на минувших выходных в регион поступило еще 7200 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник-V). Партию распределили между пунктами вакцинации во все муниципалитеты республики. На этой неделе ожидается ещё несколько поставок вакцины от коронавируса. Поэтому переживать о том, что вакцинация снова приостановится, вряд ли приходится.

Однако на прошлой неделе в Коми вдруг закончились противоковидные укольчики. Любопытно, что закончилась там, где прививочный процесс идёт достаточно вяло (Сыктывкар, Ухта, Усинск). В лидерах по вакцинации — Ижемский район. В среднем по Коми уровень не превышает 15% от плана. Привить в обязательном порядке планируют почти 94 тысячи человек. В ближайшие дня в регион должно поступить более 28 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Коми включили в приоритетный перечень регионов, которые перешли в программу обязательной вакцинации», — сообщил глава Коми.

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