В Коми завели четыре уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и справок об отсутствии коронавируса

Фото: СУ СК по Коми.

Вот и в Республике Коми начались уголовные преследования мошенников, связанных с подделкой липовых справок об отсутствии ковида или же о наличии антител к вирусу. В Усинске дознавателями МВД возбуждено аж четыре уголовных дела по знаменитой статье 327, сообщает МВД по Коми.

Например, фигурант одного дела сам сделал справку для 11 сотрудников предприятия о том, что у них отсутствует COVID-19. После предоставления липовых документов в организацию работники смогли трудиться дальше.

В другом случае мужчина купил у неизвестного справку о наличии антител к коронавирусу и об отсутствии у него опасной инфекции. Фальшивку и чеки фигурант принёс работодателю, на основании этих документов ему выплатили 6 000 рублей. Ведётся расследование.

Напомним, желающих купить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 ждет уголовная статья. Об этом сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД по республике. Попавшихся нарушителей закона будут преследовать по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» (ст. 327 УК РФ). Наказание - до двух лет колонии.

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