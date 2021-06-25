Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Коми

Использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации влечет уголовную ответственность Фото: Архив "КП"

Желающих купить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 ждет уголовная статья. Об этом сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД по республике. Попавшихся нарушителей закона будут преследовать по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» (ст. 327 УК РФ). Наказание - до двух лет колонии.

На данный момент случаев купли и попыток продажи поддельных сертификатов в регионе зарегистрировано не было, заявили в ведомстве.

- В Коми сигналов о мошенничестве, связанном с продажей поддельных сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса, не поступало. Случаи не зафиксированы, - сообщили в пресс-службе министерства.

Добавим, что на сегодняшний день в Коми не введена обязательная вакцинация работников, как в некоторых регионах России. По действующему указу о режиме повышенной готовности предприятиям республики рекомендовано перевести 30% работников на удаленку, под запретом дискотеки и танцы в ночных клубах, а также действует ограничение участников культурно-массовых мероприятий.

По признанию главы республики Владимира Уйба, темпы вакцинации в Коми сейчас находятся на низком уровне. По состоянию на 25 июня, привились первым компонентом вакцины около 125 тысяч человек. Это всего 15% от населения.

По словам руководителя региона, если население и дальше будет затягивать с вакцинацией, то в республику вернутся карантинные меры, которые чреваты не только экономическими последствиями.

– Достигаться коллективный иммунитет должен вакцинацией. Если мы начнем все болеть, нам не хватит ни средств, ни коек, ни лекарств, ни врачей. Если у вас не хватает личных доводов для того, чтобы убедить вакцинироваться, всем руководителям лечебных учреждений дано указание проводить коллективные консультации, - заявил Уйба.

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