В Коми число зараженных коронавирусом превысило 50 тысяч человек

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают следить за эпидемиологической обстановкой. Так, за последние 24 часа диагноз covid-19 подтвердился у 286 человек. Всего коронавирусом заболели 50 120 жителей региона за все время пандемии.

Смертью закончились 1 086 случаев инфицирования. Только за минувшие сутки пять человек скончались в результате осложнений, вызванных вирусом.

Выздоровели за все время пандемии 45 803 человека. Этот показатель вырос на 78 случаев по сравнению с минувшим днем.

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