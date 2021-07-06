В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач отмечает, что чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте 18-29 и 30-49 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Республике Коми, руководитель Роспотребнадзора региона Людмила Глушкова. Два компонента вакцины необходимо ряду категорий населения до 27 августа.

Как сообщается в постановлении, эпидемситуация по COVID-19 в Коми расценивается как неблагополучная, темпы распространения опасной инфекции нарастают.

Зафиксирован рост заболеваемости на 79,2% за неделю, с 15,9 до 32,11 за сутки на 100 тысяч населения.

Главный санитарный врач отмечает, что чаще всего болеют люди в возрасте 18-29 и 30-49 лет.

- При этом сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, выявляется больше внебольничных пневмоний, выросли объемы госпитализации. Установлен рост числа заболевших среди работников торговли, общепита, бытовых, культурно-досуговых, офисных услуг, - говорится в постановлении.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Коми принято решение провести профпрививки по эпидемпоказаниям против COVID-19 категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, работающих в сферах:

- образования, здравоохранения;

- социальной защиты и обслуживания;

- торговли и общественного питания;

- транспорта общего пользования и такси;

- бытовых услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома и пр.);

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления услуг;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий;

- досуговых. Развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, концертов, концертных залов.

А ТАКЖЕ

Обязательной вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Первый компонент прививки необходимо ввести до 6 августа, второй – до 27 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Некоторым приехавшим из-за границы жителям Коми Роспотребнадзор разрешил не делать тесты на COVID-19 и не соблюдать самоизоляцию (подробности)