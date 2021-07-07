Минздрав Коми: новые COVID-правила для туристов в Краснодарском крае

С августа правила заселения с санатории и гостиницы Краснодарского края ужесточаются. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Анапа, а также Сочи и Геленджик — это излюбленные курорты у жителей нашей северной республики. Однако пандемия диктует свои правила, пренебрежение к которым несёт смертельную опасность. Как в условиях закрытых границ съездить в отпуск на море? Минздрав Коми подготовил советы для отдыхающих.

Успеть за 72 часа

До 1 августа чтобы заселиться в гостиницу или санаторий Краснодарского края, нужно иметь на руках один из следующих документов:

- справку, подтверждающую получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19;

- сертификат о пройденной вакцинации в электронном виде или на бумаге, в том числе из личного кабинета госуслуг;

- справку, которая подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом выдана она должна быть не более чем за три дня (72 часа) до заселения.

Для детей исключение

А вот с наступлением августа правила въезда в Краснодарский край станут строже. В чём суть нововведений?

1) При заселении в гостиницы у туриста на руках должен быть сертификат или справка о пройденной вакцинации (в бумажной или письменной форме);

2) Если у туриста есть медицинский отвод к вакцинации, то для заселения в гостиницу достаточно будет предоставить справку с результатами ПЦР-теста.

ВАЖНО! Справку о медотводе нужно предъявлять при заселении вместе с документом после ПЦР-теста.

3) Однако все вышеуказанные привала не коснуться детей. Приезжие в возрасте до 18 лет могут заселиться в гостиницы по справке ПЦР-теста. Напомним, что пока детей в Коми не вакцинируют от COVID-19.

Болезнь не в счёт?

Что касается тех, кто уже переболел коронавирусом, то региональный Минздрав отмечает: справки на антитела и справки о перенесённом ковиде не будут учитываться при заселении в гостиницы. Эти документы не откроют вам двери в гостиницу, а стало быть и заселиться в номера вы не сможете. Опять же потребуется справка о прививке, а также результат ПЦР-теста. Если по какой-то причине вы приехали в здравницу без результатов тестирования, то анализы можно будет сдать на месте. Экспресс-лаборатории, где делают ПЦР-тесты, работают на всей территории Краснодарского края. Срок проведения исследований в них — до шести дней. Поэтому лучше узнать свой COVID-cтатус ещё дома. Срок изготовления ПЦР в лабораториях Коми три календарных дня.

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