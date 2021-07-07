В Коми возвращаются дожди и грозы

Фото: Татьяна Мотыль

Скандинавский антициклон отступает. Коми постепенно переходит под власть чередующихся полей повышенного давления и циклонов.

6 июля в Сыктывкаре, Ухте, Объячево будет переменная облачность без осадков. На остальной территории Коми ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Днем практически на всей территории Коми будет +27...+29°С, в Воркуте до +20°С, в Объячево, Печоре, Вуктыле до +30С, сообщает Коми ЦГМС.

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