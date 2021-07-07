В Коми возвращаются дожди и грозы

Фото: Татьяна Мотыль
Скандинавский антициклон отступает. Коми постепенно переходит под власть чередующихся полей повышенного давления и циклонов.
6 июля в Сыктывкаре, Ухте, Объячево будет переменная облачность без осадков. На остальной территории Коми ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Днем практически на всей территории Коми будет +27...+29°С, в Воркуте до +20°С, в Объячево, Печоре, Вуктыле до +30С, сообщает Коми ЦГМС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики обещают серьезное похолодание в Коми
Прогноз погоды в Коми на июль (подробности)