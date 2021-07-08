В Коми вернулась жара: до +31 градуса

Фото: Владимир Артеев

В ночь на четверг, 8 июля, по Коми прошлись дожди и грозы с порывистым ветром. Но день синоптики обещают солнечный и сухой. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

8 июля в большинстве районов Коми будет +28...+30°С, даже в Воркуте ожидается до +26°С, в Сыктывкаре и Троицко-Печорске до +31С, сообщает Коми ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца рабочей недели. Будут ночные грозы и дожди, а днем – жара и без осадков.

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