В Коми вернулась жара: до +31 градуса

Фото: Владимир Артеев
В ночь на четверг, 8 июля, по Коми прошлись дожди и грозы с порывистым ветром. Но день синоптики обещают солнечный и сухой. Ветер западной четверти 4-9 м/с.
8 июля в большинстве районов Коми будет +28...+30°С, даже в Воркуте ожидается до +26°С, в Сыктывкаре и Троицко-Печорске до +31С, сообщает Коми ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца рабочей недели. Будут ночные грозы и дожди, а днем – жара и без осадков.
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