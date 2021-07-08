Суррогатная мать из Коми сдала в детдом двух близнецов от отца-австрийца

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Две девочки-близнецы, рожденные по программе суррогатного материнства сыктывкаркой от гражданина Австрии, оказались в детском доме в столице Коми.

В запутанной истории сейчас разбираются уполномоченные по правам ребёнка Коми и Санкт-Петербурга, а также Следственный комитет РФ – к ним обратился биологический отец, который хочет вернуть детей себе.

Драма началась почти два года назад, еще до того, как пандемия коронавируса накрыла планету. Австриец заключил договор с агентством суррогатного материнства в Санкт-Петербурге. Вынашивать взялась жительница Сыктывкара. Год назад на свет появились две девочки-близнецы.

К этому моменту границы уже закрыли из-за пандемии. И биологический отец не смог забрать их. Суррогатная мать вернулась на родину и сдала детей в детский дом.

На данный момент у близнецов нет даже свидетельств о рождении, сообщает «Российская газета».

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