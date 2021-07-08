Более 70 заболевших коронавирусом жителя Коми находятся в тяжелом состоянии

В Коми с каждым днем растет число зараженных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. Сейчас в республике насчитывается более 2 тысяч активных носителей COVID-19. По словам главы региона Владимира Уйба, из них - 79 человек находятся в реанимации.

- У нас на сегодня открыты 203 реанимационные койки. Занято 79. Совершенно точно, по ним есть резерв, - заявил руководитель республики в видеообращении.

Также он отметил, что среди новых зафиксированных случаев «преобладают тяжелые, крайне тяжелые, реанимационные пациенты».

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