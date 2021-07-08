Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 июля 2021 9:38

Более 70 заболевших коронавирусом жителя Коми находятся в тяжелом состоянии

Пациенты переведены в реанимацию
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми с каждым днем растет число зараженных коронавирусом

В Коми с каждым днем растет число зараженных коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. Сейчас в республике насчитывается более 2 тысяч активных носителей COVID-19. По словам главы региона Владимира Уйба, из них - 79 человек находятся в реанимации.

- У нас на сегодня открыты 203 реанимационные койки. Занято 79. Совершенно точно, по ним есть резерв, - заявил руководитель республики в видеообращении.

Также он отметил, что среди новых зафиксированных случаев «преобладают тяжелые, крайне тяжелые, реанимационные пациенты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости