В Коми 1058 человек скончались в результате коронавируса

В Коми менее 300 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: архив "КП"

В Коми специалисты продолжают фиксировать рост зараженных коронавирусом. Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки еще 286 человек получили положительный результат тестов на COVID-19. За все время соответствующий диагноз был поставлен 48 685 жителям республики.

Отмечается, что болезнь смог побороть 45 281 пациент, только за прошедшие 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 107 человек.

Смертью же закончились еще шесть случаев заболевания. Всего жертвами инфекции стали 1 058 жителей региона.

Добавим, что 2 346 человек сейчас являются активными носителями вируса. Из них - менее 100 находятся в тяжелом состоянии.

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