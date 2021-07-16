В Коми число больных коронавирусом приближается к 51 тысяче человек

За минувшие сутки все показатели, отражающие эпидобстановку, выросли Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом достигло отметки в 50 976 человек. Об этом говорится на официальном сайте федерального оперштаба, который следит за эпидемиологической ситуации в стране. Так, показатель заболеваемости в Коми вырос на 283 новых случаев.

Отмечается, что выросли и цифры, отражающие выздоровление пациентов. За сутки еще 91 человек поборол болезнь, за все время пандемии - 46 112 человек.

Также сообщается, что минувшую ночь не пережили пять инфицированных. За весь период эпидемии в Коми жертвами коронавируса стали 1 102 человека.

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