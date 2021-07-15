«Никто не скажет, что вакцина - это плохо»: Владимир Уйба об эффективности прививок от COVID-19

Глава Коми высказался по поводу надежности вакцин от коронавируса Фото: архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что все существующие на данный момент российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность и безопасны для людей. Об этом он сказал на внеочередной сессии Государственного совета республики, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

Между ними завязался следующий диалог:

- Когда закончатся клинические испытания российских вакцин?

- Никаких клинических испытаний ни одной из четырех вакцин сейчас не ведется. Они закончились, как только получили регистрационный номер и удостоверение. Все вакцины прошли испытание троекратно, - ответил Уйба.

Он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 сделана по той же схеме, что и прививка от гриппа, которая, к слову, меняется каждый сезон из-за мутаций и новых штаммов.

- Вакцина от инфекции готовится на той же аденовирусной платформе. Ни один серьезный научный человек не скажет, что вакцина – это плохо, потому что это глупость, - подытожил руководитель региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Коми вакцинировано уже более 160 тысяч человек. Ижемский район республики и вовсе привил 79% населения, что позволит ему создать коллективный иммунитет.

Также ранее сообщалось, что из всех вакцинированных заболели COVID-19 лишь 177 человек - это 0,11% от всего числа привитых.

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