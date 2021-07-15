В Коми после вакцинации от коронавируса заболело 0,11% привитых

С момента начала вакцинации в регионе зарегистрировано два поствакцинальных осложнения Фото: Архив "КП"

Назван процент заражения коронавирусом после вакцинации. Так, после прививки заболело 177 человек из 161 тысячи привитых жителей Коми. Такие данные раскрыла руководитель Управления Роспотребнадзора по РК Людмила Глушкова.

Если переводить озвученную цифру в проценты, то получится, что COVID-19 заразились меньше одного процента вакцинированных - 0,11%.

Глушкова также рассказала, что инфицированные легче перенесли болезнь, чем те, кто не был привит.

- У 146 из них выявлено легкое течение ОРВИ, 31 – внебольничная пневмония, - сказала она.

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