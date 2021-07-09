Жара и грозы правят в Коми

Фото: Сергей Фомин

Жара в Коми еще удерживает свои позиции. Но дожди с грозами наступают. Еще вчера они беспокоили жителей Коми только по ночам. А сегодня, 9 июля, небольшой дождь с грозой ожидается по всей территории Коми.

Ветер крепчает: 7-12 м/с, днем возможны порывы 15-20 м/с.

В Сыктывкаре и Объячево до +30, в Воркуте, Усинске +23, в Ухте и Печоре до +28, в остальных районах Коми +22...+24 °C, сообщает Коми ЦГМС.

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