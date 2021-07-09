В Коми будут закрывать предприятия за провал вакцинации от коронавируса

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Глава Коми напомнил о последствиях, которые ждут уклоняющихся от обязательной вакцинации.

Напомним, постановление главного санитарного врача по Коми об обязательной вакцинации отдельных групп населения вступило в силу с 6 июля. В нем по пунктам перечислены все, кто обязан сделать прививку от ковида. Это работники здравоохранения, сферы услуг, культуры и так далее, все контактирующие по работе с большим потоком людей.

На каждом предприятии из этих сфер должны быть вакцинированы не менее 60 процентов сотрудников. Прописаны и жесткие сроки: до 6 августа – первый компонент, до 27 августа – второй.

Уклоняющегося от прививки имеют право отстранить от работы без сохранения зарплаты, отметил Владимир Уйба.

За провал вакцинации на предприятиях ответят их руководители.

Также предусмотрены штрафы: от 50 до 150 тысяч рублей на должностное лицо, от 200 до 500 тысяч – на юридическое.

«Но самое главное, что такое предприятие по предписанию главного санитарного врача может быть закрыто на 90 дней», - подчеркнул глава Коми.

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