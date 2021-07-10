«Макушка лета» в Коми будет дождливой

Фото: Татьяна Мотыль

Вчерашний штормовой ливень был только предвестником перемены погоды в Коми. Прогнозы синоптиков на июль начинают сбываться: до конца месяца погода будет, как маятник, качаться от жары до проливных дождей.

На следующей неделе как раз придут циклоны с дождями, местами с грозами и ливнями. На юго-западе уже в понедельник пройдут дожди, во вторник - среду — практически повсеместно в Коми.

При этом температурный фон в основном будет соответствовать «макушке лета». По ночам ожидается в пределах 10...15С, днем в основном — 20...25С, на крайнем северо-востоке 16...21С, сообщает Коми ЦГМС.

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