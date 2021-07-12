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Здоровье12 июля 2021 11:03

В Коми 1 081 человек скончался в результате коронавируса

За сутки показатель смертности вырос на четыре летальных исхода
Источник:kp.ru
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В Коми выросло число инфицированных коронавирусом

В Коми выросло число инфицированных коронавирусом

В Коми за минувшие сутки выросло число зараженных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные федеральным оперативным штабом.

Так, положительный результат тестов пришел еще 285 пациентам, за все время в Коми подтвердилось 49 834 фактов заражения.

Из них - 1 081 закончились смертью (+4 за сутки), 45 725 успешно побороли болезнь (+93 пациентов выздоровело за прошедшие 24 часа).

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