В Коми 1 081 человек скончался в результате коронавируса

В Коми выросло число инфицированных коронавирусом

В Коми за минувшие сутки выросло число зараженных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные федеральным оперативным штабом.

Так, положительный результат тестов пришел еще 285 пациентам, за все время в Коми подтвердилось 49 834 фактов заражения.

Из них - 1 081 закончились смертью (+4 за сутки), 45 725 успешно побороли болезнь (+93 пациентов выздоровело за прошедшие 24 часа).

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