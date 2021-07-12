Неделя в Коми начнется с сухой и прохладной погоды

Фото: Владимир Артеев

12 июля на территории Коми будет переменная облачность преимущественно без осадков. Небольшой дождь ожидается днем в Воркуте. Ветер северный, 4-9 м/с.

В Сыктывкаре 12 июля с утра ожидается слабый дождь, днем – без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

В Сыктывкаре и Объячево днем будет +22...+24, в Воркуте +8...+10, Ухте и Троицко-Печорске +18...+20°С; на остальной территории Коми +13...+17°С, сообщает Коми ЦГМС.

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