В Коми выросло число кислородозависимых пациентов в 2,5 раза

В Коми выросло количество кислородозависимых больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми растет число пациентов с коронавирусом, которым требуется кислородное лечение. Так, по сравнению с минувшей волной COVID-19, сейчас их количество увеличилось в 2,5 раза. такие цифры озвучил глава республики Владимир Уйба.

Он заявил, что в Коми сейчас достаточное количество кислорода, однако его расход значительно вырос. В сутки теперь уходит до 20 тонн вещества.

- Мы получаем жидкий медицинский кислород со всей страны, но, в основном, из Кирова. Мы всегда имеем суточный запас, без кислорода совершенно точно не остаемся. Мы отслеживаем и мониторим этот вопрос постоянно, - заверил он граждан.

Добавим также, что сейчас коечный фонд для ковид-пациентов заполнен на 73%. Власти региона приняли решение увеличить резерв и открыли еще 99 коек в Печоре, Усть-Вымске и Воркуте.

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