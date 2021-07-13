В Коми более 110 тысяч человек прошли полную вакцинацию от коронавируса

Владимир Уйба поблагодарил правительство России за помощь с вакциной Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается массовая вакцинация населения. Напомним, в республике действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Работодатели должны обеспечить 60% привитых, при нарушении антиковидных норм - штраф.

На сегодняшний день полностью прошли процедуру вакцинации 114 тысяч человек. Такие цифры привел в традиционном видеообращении к населению глава Коми Владимир Уйба. Первый компонент вакцины же сделали уже почти 156 тысяч человек.

В своей речи руководитель региона поблагодарил правительство России за перебойную поставку доз препарата.

Я поблагодарил Татьяну Голикову и Михаила Мурашко за то, что быстро и оперативно отреагировали на нашу просьбу. Достаточно быстро пришла вакцина, - сказал Уйба.

На данный момент поступившая партия препаратов направляется по районнам республики.

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