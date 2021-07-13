Циклон с дождями покинул Коми

Фото: Марина Залесская

Как и обещали синоптики, во второй декаде июля Коми будет попеременно находиться под влиянием циклонов и полей высокого атмосферного давления. Соответственно, дождливые дни будут сменяться сухой погодой.

13 июля на всей территории Коми будет переменная облачность без осадков.. Ветер переменный 1-5 м/с.

В Сыктывкаре и Объячево днем будет +23...+26, в Воркуте +11...+13, Ухте, Троицко-Печорске, Вуктыле +19...+22°С; на остальной территории Коми +15...+18°С, сообщает Коми ЦГМС.

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