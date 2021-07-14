Глава Коми рассказал, кому можно не делать прививку от COVID-19

Владимир Уйба рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19 Фото: Архив "КП"

Жители Коми с аллергической реакцией на любые прививки, а также граждане с аутоиммунным заболеванием в активной стадии не могут быть вакцинированным от коронавируса. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба.

По его словам, решение о медотводе принимает врач-терпавет, который обязан быть в каждом пункте вакцинации: и в поликлинике, и в мобильных пунктах. Он пояснил, что разрешение прививаться дается лишь после осмотра пациента.

- Прививочные кабинеты не могут работать без врача. Медик должен осмотреть человека перед вакцинацией и дать разрешение на вакцинацию, либо оформить медотвод, - заключил он.

На сегодняшний день жители Коми могут привиться в 23 пунктах, открытых на базе медучреждений. По состоянию на 14 июля, в регионе полную вакцинацию прошли более 115 тысяч человек.

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