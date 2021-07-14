В Воркуту доставили 3400 доз вакцины от коронавируса

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13 июля в Воркуту самолетом доставили партию вакцины от коронавируса: 3400 доз.

Здесь работают 6 пунктов вакцинации, открывают дополнительные передвижные пункты, сообщает пресс-служба местной администрации.

По словам главврача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Сергея Бакаева, вакцину доставляют самолетом в термоконтейнерах, которые держат температуру минус 31-34 градус до двух суток. В точках вакцинации ее хранят в медицинских морозилках.

В прививочные пункты округа вакцина доставляется в термоконтейнерах с хладоэлементами.

Отметим, в этот пиковый подъем заболеваемости Воркута ни разу не попадала в число территорий Коми с максимальным приростом зараженных ковидом за сутки.

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