В Коми в 2021 году почти 40 детей оказались в больнице с коронавирусом

В РДКБ с диагнозом «Новая короновирусная инфекция» поступают новорожденные дети Фото: архив "КП"

В Коми 38 детей госпитализированы с диагнозом COVID-19 в больницу. Такие данные сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что в 2021 году фиксируется рост заражений среди детей. Если в 2020 году таких случаев было всего 45, то за семь месяцев 2021 года уже зарегистрировано 38 фактов госпитализации несовершеннолетних.

К тому же, третья волна коронавируса оказалась куда заразнее, говорят специалисты. Если раньше случаи заражения ковидом были редкостью среди младенцев по всему миру, то только в Коми сейчас отмечены два случая инфицирования двоих детей в месячном возрасте.

Напомним, ранее было принято решение организовать в Республиканской детской клинической больнице «красную зону» для детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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