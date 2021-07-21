В Коми РДКБ организовали «красную зону» для детей с коронавирусом

Дети стали чаще болеть коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми нарисовалась тревожная тенденция: дети стали чаще болеть коронавирусом. В Республиканской детской клинической больнице специалисты уже организовали «красную зону» для подрастающего поколения, сообщает минздрав региона. Статистика совершенно не радует. Подробности расскажет «Комсомолка».

Ковид стал заразнее

С коронавирусным диагнозом в РДКБ привозят новорождённых до месяца, ещё детей, которые переносят COVID-19 с осложнениями, детей, требующих экстренной хирургии, - с переломами, травмами, аппендицитом и пр.

Инфекция стала более заразной, констатируют медики. Если в 2020-м году новорождённые дети, зарегистрированные с диагнозом COVID-19, были редкостью, то сегодня в республиканской больнице лежат с ковидом два ребенка в возрасте до месяца.

Врачи настаивают: если ваш ребенок остро заболел, температурит — необходимо сразу обратиться к врачу, не заниматься самолечением!

Только цифры

Напомним, в 2020 году в детскую больницу было госпитализировано 45 детей с подтверждённым диагнозом COVID-19, в 2021 году на сегодняшний день таких случаев уже 38.

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