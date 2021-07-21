Наряду с ВИЧ и чумой: коронавирус крайне опасен для жизни жителей Коми

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В минувший вторник Верховный суд РФ признал законным решение правительства включить COVID-19 в список опасных для жизни человека заболеваний наряду с холерой, чумой и другими, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Напомним, постановлением правительства от 31 января 2020 года COVID-19 был включен в перечень опасных болезней. На днях Верховный суд России рассмотрел и оставил без удовлетворения коллективный иск «Лиги защиты пациентов» и ряда граждан, оспаривающий это решение. Дело в том, что Общероссийская общественная организация из-за этого постановления не смогла провести запланированный конгресс, что привело к материальному ущербу.

Постановление дополнило список из 15 опасных для общества болезней, среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие, новой коронавирусной инфекцией, раскрывает подробности ИА.

Между прочим, в Коми число заражённых COVID-19 превысило 52 тысячи человек

Республика перешагнула через новый рубеж. Так, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 280 жителям республики, за все время пандемии было зарегистрировано 52 103 факта инфицирования вирусом.

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