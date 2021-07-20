В Коми развернут новые койки для ковид-пациентов из-за нехватки мест

Властям придется открывать дополнительные места, так как занято уже 2 188 Фото: архив "КП"

В Коми заполнены практически все койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в традиционном видеообращении.

По его словам, из 2 650 коек заняты 2 188, то есть резерв практически исчерпан. Властям придется открыть новые места для размещения пациентов.

Больше всего, по информации руководителя региона, болеют в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске. Если в последних двух городах значения еще двухзначные, то столица Коми давно перешагнула барьер сто случаев в сутки. В последний раз там было зарегистрировано 106 новых фактов заражения.

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