В Коми восемь человек скончались за сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрировано еще 278 случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Об этом говорится на сайте федерального оперативного штаба России.

Согласно обновленным цифрам, в республике, по состоянию на 21 июля, зафиксирован 52 381 факт заболевания коронавирусом. Из них 46 571 удалось побороть болезнь. За сутки показатель выздоровления вырос на 86 человек.

Отмечается, что смертью закончились еще восемь случаев болезни. За все время пандемии вирус унес жизни 1 131 жителя Коми.

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