Погода балует жителей Коми теплом и ясным небом

Фото: Владимир Артеев

Сегодня,14 июля на всей территории Коми будет переменная облачность без осадков.. Ветер переменный, слабый, местами умеренный.

В Сыктывкаре и Объячево днем будет до +27. В Воркуте будет солнечно и до +20. Ухте, Троицко-Печорске, Усть-Цильме до +24°С; на остальной территории Коми +18...+21°С, сообщает Коми ЦГМС.

Синоптики предупреждают, что на Коми надвигается новый циклон, который принесет очередную порцию гроз и ливней. Скорее всего, это произойдет уже завтра, в четверг, 15 июля.

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