Президент России наградил медалью сотрудника Коми лесопожарного центра

Фото: Минприроды Коми.

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудника Коми лесопожарного центра Ивана Мухрыгина. Указ подписан 11 июля, сообщает Минприроды Коми.

Более 40 лет, с августа 1978 года, Иван Мухрыгин служит в парашютно-десантной пожарной службе. В его личном списке спасательных операции более 300 лесных пожаров. За плечами более 1100 прыжков с парашютом и 400 спусков с вертолета.

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