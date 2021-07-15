Очередной циклон принес в Коми дожди и грозы

Фото: Сергей Фомин

Погода во второй половине июля в Коми будет неустойчивой, обещали синоптики. Так и получилось. Теплая сухая погода уже меняется на дождливую из-за прихода очередного циклона.

Сегодня,15 июля почти повсеместно на территории Коми ожидаются кратковременные дожди и грозы. Где-то они отгремят ночью, где-то – днем.

Ветер южной четверти с переходом на северный. Умеренный, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 15-18 м/с.

А вот тепло пока удерживает свои позиции. В Сыктывкаре и Объячево днем будет до +27, в Воркуте до +17. на остальной территории Коми +21...+24°С, сообщает Коми ЦГМС.

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