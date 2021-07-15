В Коми зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусом за сутки

В Коми увеличилось число ковид-больных Фото: архив "КП"

Озвучены свежие данные, отражающие эпидобстановку в Коми на сегодняшний день. Так, за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 284 человек. Об этом говорится на сайте федерального оперштаба. Общее число зараженных, по состоянию на 15 июля, составляет 50 693 пациента.

Из них уже более 46 тысячам удалось выздороветь. Только за прошедшие 24 часа из больниц был выписан 101 человек.

За сутки было зарегистрировано три смерти от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии умерло 1 097 человек.

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