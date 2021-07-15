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Здоровье15 июля 2021 11:23

В Коми зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Скончались еще трое пациентов
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число ковид-больных

В Коми увеличилось число ковид-больных

Фото: архив "КП"

Озвучены свежие данные, отражающие эпидобстановку в Коми на сегодняшний день. Так, за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 284 человек. Об этом говорится на сайте федерального оперштаба. Общее число зараженных, по состоянию на 15 июля, составляет 50 693 пациента.

Из них уже более 46 тысячам удалось выздороветь. Только за прошедшие 24 часа из больниц был выписан 101 человек.

За сутки было зарегистрировано три смерти от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии умерло 1 097 человек.

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