Владимир Уйба сообщил о нехватке медиков для лечения ковид-пациентов в «красной зоне»

В республике не хватает кадров для лечения больных Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется нехватка медицинского персонала для лечения больных коронавирусом в «красной зоне». Об этом сообщил руководитель республики Владимир Уйба.

Сейчас с ковидом борются 2,7 тысяч человек, однако их сил недостаточно. В основном все силы медиков переброшены в Сыктывкар и Ухту, где регистрируют больше всего заражений коронавирусом.

Напомним, ранее в республику прибыли специалисты Минобороны для помощи в борьбе с распространением COVID-19. В ближайшие дни власти Коми ждут еще 10 военных медиков, заключил Уйба.

Добавим, что сейчас коечный фонд практически заполнен: из 2 630 коек занята 2 032.

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