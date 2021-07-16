Ливни и грозы охватят три района Коми

Фото: Татьяна Мотыль

Сегодня,16 июля, по прогнозу погоды сразу видно, какой путь проложил себе на территории Коми очередной циклон. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорский район, Объячево. На остальной территории республики синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с, предупреждают синоптики.

Температурный фон по территории Коми постепенно выравнивается. От Воркуты до Сыктывкара днем 16 июля будет от 21 до 25 градусов тепла, сообщает Коми ЦГМС.

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